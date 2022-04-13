В Высокогорском районе может появится конный манеж для детей-инвалидов

В Татарстане может появится крытый манеж для лечебной верховой езды среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила директор республиканской Благотворительной общественной организации «Детям» Аделина Мингазова.

«Мы очень хотим, чтобы у нас была своя земля. В феврале состоялась встреча с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На этой встрече мы очень просили нам выделить землю. Мы нашли заброшенную ферму под Казанью, которая никем не используется. Для нас это идеальный вариант», — рассказала общественница.

По словам Мингазовой, заброшенная ферма располагается в Высокогорском районе в поселке Озерный. В настоящее время земля принадлежит Казанскому мотостроительному заводу. Площадь предполагаемого комплекса будет составлять 7 гектаров земли.

«По предварительным расчетам нам необходимо 30 миллионов рублей», — раскрыла требующуюся сумму директор благотворительной организации.

На данный момент, занятия по иппотерапии и адаптивному конному спорту реализуются на базе Казанского ипподрома. В момент появления центра занятия посещали всего 3 ребенка. На начало 2022 года количество детей, посещающих занятия - более 80. Переезд в новое место позволит не только увеличить количество обучающихся, но и даст новый толчок в развитии иппотерапии и адаптивного конного спорта в Республике Татарстан.