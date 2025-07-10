В Высокогорском районе молодой мотоциклист и пассажирка попали в ДТП, уходя от погони

Сотрудники Госавтоинспекции поймали 21-летнего мотоциклиста, который устроил погоню в Высокогорском районе Татарстана и попал в ДТП.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, накануне при выезде из села Каймары сотрудники ДПС заметили мотоцикл без номеров, которым управлял 21-летний парень с пассажиркой. На сигналы об остановке он не реагировал и пытался скрыться.

На трассе Казань – Каймары водитель не справился с управлением и опрокинулся. В результате мотоцикл получил механические повреждения.

Медики оказали 21-летнему мотоциклисту первую медицинскую помощь, обработали ссадины на конечностях. От госпитализации он и его 21-летняя пассажирка отказались.

На водителя составлены административные протоколы за отказ остановиться по требованию полиции, езду без прав и нарушение правил перевозки. Мотоцикл отправлен на спецстоянку.