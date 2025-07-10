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Происшествия 10 июля 2025 14:22

В Высокогорском районе молодой мотоциклист и пассажирка попали в ДТП, уходя от погони

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Сотрудники Госавтоинспекции поймали 21-летнего мотоциклиста, который устроил погоню в Высокогорском районе Татарстана и попал в ДТП.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, накануне при выезде из села Каймары сотрудники ДПС заметили мотоцикл без номеров, которым управлял 21-летний парень с пассажиркой. На сигналы об остановке он не реагировал и пытался скрыться.

На трассе Казань – Каймары водитель не справился с управлением и опрокинулся. В результате мотоцикл получил механические повреждения.

Медики оказали 21-летнему мотоциклисту первую медицинскую помощь, обработали ссадины на конечностях. От госпитализации он и его 21-летняя пассажирка отказались.

На водителя составлены административные протоколы за отказ остановиться по требованию полиции, езду без прав и нарушение правил перевозки. Мотоцикл отправлен на спецстоянку.

#погоня дпс #МВД по РТ
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