news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 марта 2026 11:12

В Высокогорском районе марал вышел к жилому дому

Читайте нас в
Телеграм

В Высокогорском районе Татарстана утром к дому одного из местных жителей вышел марал. Очевидцы отмечают, что появление этих животных в населенных пунктах здесь не является редкостью.

Как сообщили местные жители, в районе обитает небольшая группа маралов. Ранее животные были приручены человеком, однако позже их выпустили на волю. Несмотря на это, они сохранили привычку приближаться к людям, при этом успешно адаптировавшись к жизни в дикой природе.

Маралы питаются травянистыми растениями, злаками, хвоей, кустарниками, корой деревьев, а также орехами и ягодами. Особую привлекательность для них представляет соль.

Жителей просят соблюдать осторожность при встрече с животными и не пытаться их кормить или приближаться к ним, чтобы не причинить вред ни себе, ни диким обитателям.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

#маралы
news_right_1
news_right_2
news_bot
