В Высокогорском районе к 2026 году появятся два промпарка

Промышленные парки «Агрополис» и «Высокогорский» на территории Высокогорского района планируют открыть во 2 и 3 кварталах 2026 года соответственно. Об этом в рамках инвестиционного часа в Агентстве инвестиционного развития сообщила Фарида Ярхамова из GR ООО «Муссон Групп».

«Агрополис» разместится на 313 гектарах. Количество резидентов – 18 компаний, для которых организуют 7,9 тыс. рабочих мест. Предполагается, что они будут заниматься производством и обработкой сельхозпродукции. Общий объем инвестиций на все три очереди парка составит 26,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года. Заполняемость промпарка на данный момент составляет порядка 40%.

Общая площадь промпарка «Высокогорский» составит 284 гектара. В нем разместятся 33 резидента, создадут почти 8,3 тыс. рабочих мест. Основная специализация – производственно-складская. Объем инвестиций составляет 29,5 млрд рублей. В эксплуатацию его введут в третьем квартале 2026 года. Заполняемость – уже порядка 80%.

«Создание агропромышленного парка и Высокогорского парка будет способствовать, по нашему мнению, по снижению маятниковой миграции в зоне казанской агломерации. В то же время резиденты, которые будут нуждаться в специалистах из Казани, смогут без труда организовать трансфер рабочих из Казани в парке», – отметила Ярхамова.

Глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов, в свою очередь, напомнил, что на территории Высокогорского района функционирует промышленный парк ХЭФ с 8 резидентами. Их общая выручка за первое полугодие составила более 700 млн рублей. Однако ввиду того, что промпарк находится в зоне плотной застройки, дальнейшие перспективы по его развитию оценивают, как низкие.

Благодаря совместной работе с Минэкономики на территории Чернышевского сельского поселения организован и в данный момент проходит аккредитацию промпарк «Чернышевка». На его развитие район получил грант из фонда содействия инновациям в размере 30 млн рублей.