В Высокогорском районе благодаря нацпроекту отремонтировали Дом культуры

В Высокогорском районе Татарстана благодаря федеральному проекту «Культурная среда» после капремонта открылся Дом культуры. В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, замминистра культуры Ленар Хакимзянов, замглавы Минстроя Ильнур Нурмухаметов и депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.

Дом культуры был построен в 1967 году. После обновления он приобрел современный вид. Завезено новое оборудование, созданы просторная сцена, библиотека, кино- и читальный залы, комнаты звукозаписи и отдыха, передает пресс-служба Минкультуры.

Федеральный проект «Культурная среда» входит в национальный проект «Культура», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ