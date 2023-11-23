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В Высокогорском районе благодаря нацпроекту отремонтировали Дом культуры
В Высокогорском районе Татарстана благодаря федеральному проекту «Культурная среда» после капремонта открылся Дом культуры. В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, замминистра культуры Ленар Хакимзянов, замглавы Минстроя Ильнур Нурмухаметов и депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.
Дом культуры был построен в 1967 году. После обновления он приобрел современный вид. Завезено новое оборудование, созданы просторная сцена, библиотека, кино- и читальный залы, комнаты звукозаписи и отдыха, передает пресс-служба Минкультуры.
Федеральный проект «Культурная среда» входит в национальный проект «Культура», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ
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