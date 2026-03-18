Происшествия 18 марта 2026 12:52

В Высокогорском районе задержаны пять новых граждан РФ, уклоняющихся от службы в армии

Сегодня сотрудники 384-го военного следственного отдела по гарнизону СКР провели рейд на стройках в Высокогорском районе. По итогам рейда задержаны 5 новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии. Их доставили в военные комиссариаты.

«В результате проведенной работы на воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан в прошлом и текущем году всего поставлены свыше 500 мигрантов, которые приобрели гражданство РФ», – отметили в ведомстве.

Напомним, что уклонение от призыва на военную службу карается по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказание может включать штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы на тот же срок.

#проверка #Высокогорский район рт #служба в армии
