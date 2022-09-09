В высадке десанта в Запорожской области участвовали наемники

На катерах десанта ВСУ, который попытался накануне форсировать Днепр и высадиться в Запорожской области, предварительно, были наемники. Об этом со ссылкой на члена совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.

«На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники», - заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что неподалеку от Энергодара предотвращена еще одна попытка высадки украинского десанта. Тогда ВСУ пытались прорваться со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Атака была отражена.