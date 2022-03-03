В Вятских Полянах открылась выставка из фондов Елабужского музея-заповедника

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

В выставочном зале Вятскополянского исторического музея открылась выставка «Шишкин. Любовь и творчество» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Об этом сообщается на сайте музея.

Экспозиция посвящена единственному в мире мемориальному музею И. И. Шишкина в Елабуге, она рассказывает о любви художника к природе и своей малой родине, а также знакомит с биографией мастера, его становлением как художника.

Гости выставки могут увидеть живописные полотна и предметы быта из дома Шишкиных, а также работы Ольги Лагоды-Шишкиной, ученицы и второй супруги художника. Это 50 рисунков карандашом, изданных в 1887 году самим Шишкиным в технике фототипии в память об умершей жене.

Помимо этого, на выставке представлен многолетний исследовательский труд научных сотрудников Дома-музея И.И. Шишкина — генеалогическое древо знаменитого рода и фотогалерея портретов семьи Ивана Шишкина.