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В вузах Татарстана 10% бюджетных мест выделили Героям РФ и детям участков спецоперации
На этот учебный год Минобрнауки России выделило вузам Татарстана более 21 тыс. бюджетных мест. Не менее 10% от их общего числа, или 2,1 тыс., в рамках отдельной квоты предназначено для Героев России и детей участков специальной военной операции. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров республики.
«В пределах специальной квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний. Исключение — дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности», — сказал министр.
В рамках отдельной квоты могут поступать Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В Татарстане прием абитуриентов ведут 45 вузов, в том числе 28 государственных.
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