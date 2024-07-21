В вузах России увеличат число бюджетных мест на медицинских специальностях

С 2025 года в российских вузах увеличат число бюджетных мест для студентов медицинских специальностей. Поручение в рамках формирования национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» дал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным Правительства, Минздрав должен представить доработанную версию нацпроекта уже в начале следующего месяца.

Поручение увеличить бюджетные места дано Минобрнауки России, Минпросвещения — поэтапно повысить цифры приема студентов таких специальностей в учреждениях среднего профобразования. Кроме того, Министерство здравоохранения совместно с регионами разработает план по сокращению дефицита медработников в субъектах до 2030 года.

«Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов. Четыре из них будут посвящены помощи людям с серьезными недугами — онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — уточнили в пресс-службе.

Как напомнил Мишустин, итогом реализации нового нацпроекта по поручению Президента России Владимира Путина должно стать увеличение продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году, а к 2036-му цифра должна приблизиться к 81.