В вузах России появятся 83 магистерские программы в сфере искусственного интеллекта

С текущего года российские вузы будут обучать магистров по 83 новым программам в сфере искусственного интеллекта. О важности подготовки специалистов в сферах IT и ИИ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сейчас как никогда важна информационная безопасность страны, а она, в свою очередь, зависит от уровня и компетенций таких специалистов. «Система высшего образования стремится оперативно отвечать на вызовы, разрабатывая актуальные программы обучения. В рамках федерального проекта „Искусственный интеллект“ национальной программы „Цифровая экономика“ в новом учебном году в российских вузах появится 83 магистерские программы по искусственному интеллекту», — приводит слова зампреда Правительства пресс-служба Кабмина.

В числе вузов, которые в новом учебном году начнут принимать магистров на такие программы, оказались Дальневосточный федеральный университет, Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова и другие учебные заведения.

Планируется, что в 2023/2024 учебном году направления ИИ распространятся и на бакалавриат.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.