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Общество 6 августа 2024 17:18

В вузах России появится новый учебник истории для студентов всех направлений

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В России ведется разработка нового учебника отечественной истории для студентов всех непрофильных направлений подготовки. Текст был сегодня рассмотрен и принят за основу на совещании экспертного совета Минобрнауки, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В заседании приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Текст создавался авторским коллективом, состоящим из 30 исследователей и преподавателей. За время работы в основу будущего учебника внесено более 3 тысяч правок и замечаний.

По словам Нарышкина, основной упор в тексте сделан на период Великой Отечественной войны, в том числе рассмотрены установленные судом факты геноцида в отношении советского народа.

Базовый учебник дополнят отраслевые модули для обучающихся на инженерных, медицинских, культурных, сельскохозяйственных и других направлений подготовки. Ожидается, что студенты начнут учиться по нему уже с 1 сентября.

#учебники #Минобрнауки РФ #студенты #история
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