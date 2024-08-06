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В вузах России появится новый учебник истории для студентов всех направлений
В России ведется разработка нового учебника отечественной истории для студентов всех непрофильных направлений подготовки. Текст был сегодня рассмотрен и принят за основу на совещании экспертного совета Минобрнауки, сообщается в телеграм-канале ведомства.
В заседании приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Текст создавался авторским коллективом, состоящим из 30 исследователей и преподавателей. За время работы в основу будущего учебника внесено более 3 тысяч правок и замечаний.
По словам Нарышкина, основной упор в тексте сделан на период Великой Отечественной войны, в том числе рассмотрены установленные судом факты геноцида в отношении советского народа.
Базовый учебник дополнят отраслевые модули для обучающихся на инженерных, медицинских, культурных, сельскохозяйственных и других направлений подготовки. Ожидается, что студенты начнут учиться по нему уже с 1 сентября.
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