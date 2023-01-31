В вузах России появится курс по основам российской государственности

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить в программы высшего образования специальный курс по основам российской государственности. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, опубликован на сайте Кремля.

«Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) „Основы российской государственности“», — сказано в документе.

Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Срок исполнения поручения — 1 августа 2023 года.