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Наука и образование
31 января 2023  19:26

В вузах России появится курс по основам российской государственности

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Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить в программы высшего образования специальный курс по основам российской государственности. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, опубликован на сайте Кремля.

«Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) „Основы российской государственности“», — сказано в документе.

Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Срок исполнения поручения — 1 августа 2023 года.

 

 

#Владимир Путин #поручения президента #образование
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