В вузах России планируют создать комнаты для детей студенток

В российских университетах планируют открыть комнаты для детей студенток и преподавателей. Таким образом, они смогут заботиться о ребенке, не отрываясь от процесса обучения либо преподавания. Об этом со ссылкой на замглавы Минобрнауки Ольгу Петрову сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно», — объяснила заместитель министра на мероприятии, посвященном Международному дню женщин и девочек в науке.

По ее словам, в планах ведомства на этот год есть еще несколько мер поддержки молодых матерей.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина 2024-й объявлен в стране Годом семьи.