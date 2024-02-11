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В вузах России планируют создать комнаты для детей студенток
В российских университетах планируют открыть комнаты для детей студенток и преподавателей. Таким образом, они смогут заботиться о ребенке, не отрываясь от процесса обучения либо преподавания. Об этом со ссылкой на замглавы Минобрнауки Ольгу Петрову сообщает РИА Новости.
«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно», — объяснила заместитель министра на мероприятии, посвященном Международному дню женщин и девочек в науке.
По ее словам, в планах ведомства на этот год есть еще несколько мер поддержки молодых матерей.
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