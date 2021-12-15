В вузах России на 76% увеличилось число мест для приема на медспециальности

Российские вузы на 76% нарастили прием студентов на медицинские специальности. Об увеличении контрольных цифр приема на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, мера принимается из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«В условиях нынешней ситуации, когда из государственной системы здравоохранения ушли врачи, ушел средний медицинский персонал, мы потеряли врачей и средний медперсонал от ковида, конечно, усугубление этой ситуации требует от нас дополнительных мер реагирования», — отметила заместитель Председателя Правительства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для решения этой проблемы были увеличены контрольные цифры приема, в том числе это коснулось и целевого обучения. Также прорабатываются дополнительные меры, к примеру привлечение специалистов из стран СНГ через процедуры аккредитации.

«Но без поддержки регионов и только за счет привлечения людей, без мер поощрения на местах невозможно обеспечить ликвидацию дефицита (кадров)», — заключила Голикова.