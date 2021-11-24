В вузах России будет создано более 300 новых специальностей

В высших учебных заведениях России в ближайшие 10 лет появится более 300 новых специальностей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана со ссылкой на слова заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«В российских университетах — участниках федеральной программы „Приоритет 2030“ планируется создать более 300 новых специальностей. Каждая вторая специальность будет связана с цифровыми технологиями и развитием искусственного интеллекта», — сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что подготовка высококвалифицированных кадров — «важнейший инструмент достижений национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин».

«Важно, что университеты, получившие мегагранты в один миллиард рублей по программе „Приоритет 2030“, не просто представили программы трансформации, но и предусмотрели создание новых факультетов и направлений обучения», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ.