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В вузах Казани выделена квота в 1,3 тыс. мест для детей участников спецоперации
В вузах столицы Татарстана в этом году выделена специальная квота в 1,3 тыс. мест для поступления детей участников специальной военной операции на Украине и других категорий военнослужащих. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.
Спикер уточнила, что на данные места смогут претендовать дети граждан, принимающих участие в специальной военной операции, дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах, а также Герои Российской Федерации и лица, награжденные тремя орденами Мужества.
Абитуриенты из Белгородской области также смогут поступить в вузы столицы Татарстана на особых условиях.
«Приказом Минпросвещения выпускники общеобразовательных организаций Белгородской области смогут поступать в этом году по вступительному испытанию в формате собеседования», — пояснила докладчица.
Приемная кампания началась 20 июня. Она продлится до 1 августа. В колледжах прием документов абитуриентов стартовал с 15 июня и завершится 15 августа.
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