В вузах Казани проходит цикл встреч ко Дню Героев Отечества

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 1 по 10 декабря в университетах Казани проходят встречи с людьми, проявившими мужество и самоотверженность при спасении жизней. Мероприятия приурочены ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря.

Более тысячи студентов 1-3 курсов встретились с участниками проекта «Героями рождаются или становятся». Это серия открытых дискуссий с представителями различных сфер, достигшими значимых результатов или совершившими героические поступки. Формат позволяет студентам напрямую задавать вопросы и обсуждать, что стоит за понятием героизм.

Встречи проходят с представителями МВД по Татарстану, военными инструкторами, специалистами в области антитеррористической деятельности, психологами, а также ветеранами и участниками специальной военной операции.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Каждая такая беседа, по словам организаторов, помогает студентам прийти к выводу: героями становятся. Для этого не требуется особый дар – мужество и готовность помочь есть в каждом.

Продолжением цикла станет акция на республиканском форуме в ИТ-парке имени Башира Рамеева 10–11 декабря, где участникам раздадут сувенирные стикеры, призванные привлечь внимание молодежи к памятной дате.

Организаторами приуроченных мероприятий ко Дню Героев Отечества выступают: Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.