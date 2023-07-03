В вузах и ссузах Казани объявлен набор студентов на 32 новые специальности

В этом году по программе бакалавриата вузы Казани открыли набор студентов на семь новых специальностей: теплоэнергетику и теплотехнику, ландшафтную архитектуру, информационные системы и технологии, биотехнологии, экономику, экономику предприятий и организаций, финансы и кредит. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

В профессиональных образовательных организациях открылось 25 новых специальностей. Также открылся новый колледж с пятью новыми специальностями.

Приемная кампания началась 20 июня. Она продлится до 1 августа. В колледжах прием документов абитуриентов стартовал с 15 июня и завершится 15 августа.

«Исторически Казань — один из главных центров высшего образования в России. Каждое лето наш город становится магнитом для десятков тысяч абитуриентов со всей страны и зрубежья. Этому способствует не только многообразие образовательных учреждений, но и красивый благоустроенный город с различной инфраструктурой. По итогам 2022/2023 учебного года в Казани 158 тыс. студентов получают образование в 30 вузах и 38 профессиональных образовательных организациях», — заметила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вузам Казани выделено более 13,3 тыс. бюджетных мест.