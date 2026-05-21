В ВТБ спрогнозировали новую гонку банков за клиентами

Внедрение стандарта Open API поменяет правила игры на банковском рынке. Побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чье приложение открывается чаще, а не те, карты которых являются основными в кошельке пользователей. Об этом заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов в интервью газете «Коммерсантъ Технологии», проведенного в рамках конференции «ЦИПР».

Open API (открытый программный интерфейс) – это технологический стандарт, который позволяет банкам с согласия клиента передавать его финансовые данные сторонним компаниям в режиме реального времени. Банк России разработал рекомендательные стандарты для внедрения этой технологии на финансовом рынке, в будущем они могут стать обязательными.

Крупные банки, в том числе ВТБ, уже тестируют обмен данными своих клиентов с помощью Open API. Например, счета клиентов Альфа-банка в пилотном режиме отображались в приложении ВТБ и наоборот.

Когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, то они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение, объясняет Сергей Безбогов:

«Если я смотрю в приложение ВТБ, то мною «владеет» ВТБ, он мне пишет какие-то рекомендации, рисует какие-то красивые картинки, геймифицирует меня, кешбэки обещает, и так далее. То есть он со мной работает, вне зависимости от того, в каком банке лежат мои деньги. И вот эта конкуренция о том, в чье приложение я смотрю как клиент – я клиент того банка, через приложение которого я захожу», – отметил он.

Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, когда банки борются за клиентов через лучшие условия по картам и счетам, считает Сергей Безбогов.

«Если вы имеете карты нескольких банков, то у вас есть карта первого выбора, и вы основные траты делаете с нее. Но когда у другого банка появляется лучшая процентная ставка по депозиту или лучшие условия кешбэка, то вы переходите в его приложение. Вы все равно заходите в приложения всех банков, карты которых у вас есть, и получаете коммуникацию от них. А в случае открытого банка у вас нет необходимости заходить в другие приложения, вы можете работать со всеми счетами из одного. То есть конкуренция приложений выходит на новый уровень. Будет новая гонка с точки зрения клиентских путей», – прогнозирует топ-менеджер.