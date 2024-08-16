В ВТБ рассказали о трех основных схемах мошенников, нацеленных на пенсионеров

По сообщению пресс-службы ВТБ, в августе 2024 года мошенники сконцентрировали свои усилия на трех основных схемах обмана пенсионеров, которые составляют почти половину всех атак на эту уязвимую группу населения, передает РИА Новости.

Злоумышленники активно эксплуатируют темы, близкие пожилым людям: перерасчет пенсий, оформление полисов ОМС и скидки на жилищно-коммунальные услуги. Под этими предлогами они пытаются выманить личные данные для последующего хищения денежных средств.

В первом сценарии преступники, представляясь сотрудниками Социального фонда России, обещают увеличение пенсии после перерасчета. Для этого они запрашивают конфиденциальную информацию или предлагают установить специальное приложение. Целью является получение доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги» для оформления кредитов или кражи средств через онлайн-банкинг.

Вторая схема связана с ложными сообщениями о скидках на коммунальные услуги для пенсионеров. Мошенники убеждают жертву предоставить персональные данные и коды из СМС якобы для подтверждения статуса пенсионера.

Третий метод обмана касается якобы срочного продления полиса ОМС. Злоумышленники, выдавая себя за представителей страховых компаний, пытаются заставить жертву установить вредоносное приложение или поделиться кодом из СМС для доступа к государственным онлайн-сервисам.