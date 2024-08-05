В ВТБ перешли до половины активных розничных клиентов «Открытия»

В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6* млн активных розничных клиентов «Открытия». Большая часть – свыше 800 тысяч – воспользовалась онлайн-переходом. В настоящее время в ВТБ уже переведено порядка 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений. Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Клиенты «Открытия» стали участниками крупнейшего объединения системно значимых банков России. За последние полтора года мы провели огромную работу, чтобы для них этот процесс прошел максимально удобно, подготовив продуктово-сервисную линейку и всю сопутствующую инфраструктуру. Как результат, каждый день к нам переходит 20 тысяч человек, а уже сегодня почти половина всех активных клиентов «Открытия» обслуживается в ВТБ», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Онлайн-переход в ВТБ начался в конце мая и продлится до конца 2024 года. Клиентам банка «Открытие» доступны до пяти дополнительных предложений от ВТБ, в том числе кешбэк до 25% по дебетовым картам, повышенные ставки по депозитам и накопительным счетам, новый льготный период до 200 дней на сумму долга и кешбэк до 10% от суммы переведенной задолженности для владельцев кредитных карт. Клиенты «Открытия» с активным премиальным статусом получают пакет услуг «Привилегия» с годовым бесплатным обслуживанием.

С начала 2024 года в сети «Открытия» начали оформлять кредитные и дебетовые карты ВТБ, ипотеку, автокредиты и ряд сберегательных продуктов. В июле клиентам «Открытия» стала полностью доступна розничная линейка продуктов ВТБ, включая все виды вкладов в рублях и китайских юанях, накопительный ВТБ-счет в рублях, кредит наличными по сниженной ставке и рефинансирование задолженности по программам ВТБ. В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции объединятся с ВТБ более 250 офисов «Открытия».

* В ходе интеграции за 2023-2024 г.г. в ВТБ перешли более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия». Из них новые клиенты для ВТБ - 1 млн человек, остальные - действующие клиенты одновременно ВТБ и «Открытия».