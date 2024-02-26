В ВСК рассчитали цену краткосрочного ОСАГО на 10 дней для российского и китайского авто

В скором времени российских автомобилистов ожидают очередные нововведения. Второго марта в силу вступает закон о новом типе полисов ОСАГО. Теперь защиту автогражданской ответственности можно оформить на срок от одного дня до трех месяцев. Эксперты Страхового Дома ВСК подсчитали, в какую сумму может обойтись такой полис для среднестатистического россиянина.

Краткосрочное ОСАГО — инструмент, который может быть востребован среди россиян, редко использующих свои автомобили, например, только в дачный сезон, а также в случае, если владелец планирует продать авто в ближайшие несколько месяцев. Покрытие по таким полисам будет полностью идентично стандартной страховке, при этом стоимость будет снижена за счет понижающего коэффициента, который каждый страховщик устанавливает самостоятельно, исходя из оценки степени страхового риска и собственной статистики.

Приведем простые расчеты:

Если автомобилист в возрасте 40 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда) и значительным стажем вождения (20 лет) решит оформить полис на 12 месяцев для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска, он обойдется ему в 5724,71 рубля. Страховка на десять дней — 1030,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,18);

Если автомобилист в возрасте 25 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда), но небольшим стажем вождения (3 года) решит оформить полис на 12 месяцев для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска, он обойдется ему в 13 497,49 рубля. Страховка на десять дней — 2969,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,22).

Похожим расчет стоимости ОСАГО будет и для владельцев бюджетных китайских иномарок:

Для опытного владельца кроссовера Livan X3 Pro стоимость полиса на год составит 6245,14 рубля, на десять дней — 1124,12 рубля;

Для владельца кроссовера Livan X3 Pro с небольшим стажем стоимость полиса на год составит 14 724,54 рубля, на десять дней — 2944,9 рубля.

«Краткосрочное ОСАГО может пригодиться для разных жизненных ситуаций — например, для постановки на учет. Данное нововведение позволит увеличить проникновение автогражданки — сегодня доля автомобилистов без страховки составляет 7,9%. И отчасти это связано именно с отсутствием необходимости оформления договора на год. При этом автовладельцам важно помнить несколько нюансов. Прежде всего, что такой полис может вступать в силу только на третий день с момента покупки — это необходимо, чтоб исключить риск страхового мошенничества, когда страховку оформляют сразу после ДТП. Понижающий коэффициент может быть дифференцированным и будет зависеть от срока действия такого договора и вероятности наступления страхового случая — как правило, чем он больше, тем выше значение коэффициента», — отмечает Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК.