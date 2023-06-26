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Новости Татарстана и Казани
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В время забега «Ночная Казань» ожидается масштабное перекрытие дорог в городе
В дни подготовки и проведения легкоатлетического забега «Ночная Казань» в столице республики перекроют для движения транспорта ряд улиц. Постановление было подписано в городском исполкоме, передает пресс-служба мэрии.
С 23:00 15 июля и до 0:45 на Кремлевской дамбе будут недоступны для движения две крайние полосы по направлению от улицы Батурина до Декабристов.
В этот же промежуток времени на улице Декабристов приостановят движение по двум крайним полосам в направлении от Кремлевской дамбы до улицы С. Хакима.
С 23:00 15 июля до 1:15 на улице С. Хакима приостановят движение в двух направлениях от Декабристов до улицы Амирхана.
С 23:00 15 июля до 1:30 приостановят движение по улице Амирхана от улицы С. Хакима до «Миллениума», а также на мосту — от улицы С. Хакима до Вишневского.
С 23:15 15 июля до 1:40 на Подлужной приостановят движение в двух направлениях — от съезда с «Миллениума» до дома № 17 ЖК «Европейский».
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