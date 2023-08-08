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Скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова
Скончалась советская и российская актриса, народная артиста СССР Юлия Борисова в возрасте 99 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.
«Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей, – сказал собеседник агентства», – сообщил Крок агентству, добавив, что ее последней волей было тихое прощание в семейном кругу. Также она просила не проводить поминальных мероприятий в театре.
Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.
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