Скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова

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Скончалась советская и российская актриса, народная артиста СССР Юлия Борисова в возрасте 99 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.

«Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей, – сказал собеседник агентства», – сообщил Крок агентству, добавив, что ее последней волей было тихое прощание в семейном кругу. Также она просила не проводить поминальных мероприятий в театре.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юлия Борисова родилась в 1925 году в Москве. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова) в 1947 году. В театре исполнила более 60 разных ролей, среди которых: Эпифания в «Миллионерше» по произведению Бернарда Шоу, Гелена в «Варшавской мелодии» по произведению Леонида Зорина, Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» по пьесе Уильяма Шекспира и многие другие.