В возрасте 97 лет умер советский и казахский писатель Абдижамил Нурпеисов

В возрасте 97 лет скончался советский и казахский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата нижней палаты парламента республики Жанарбека Ашимжанова.

«Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, знаменитый Абдижамил Нурпеисов», — сказал депутат.

Подробности о причине смерти не сообщаются.

Абдижамил Нурпеисов родился в 1924 году. Его историческая трилогия «Кровь и пот» удостоена госпремии СССР 1974 года. Также писатель стал известным благодаря роману-дилогии «Последний долг» об экологической проблеме Арала, роману «Курляндия». Нурпеисов переводил на казахский язык рассказы Антона Чехова, Максима Горького и произведений других писателей.