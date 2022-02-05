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Культура
5 февраля 2022  15:06

В возрасте 97 лет умер советский и казахский писатель Абдижамил Нурпеисов

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В возрасте 97 лет скончался советский и казахский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата нижней палаты парламента республики Жанарбека Ашимжанова.

«Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, знаменитый Абдижамил Нурпеисов», — сказал депутат. 

Подробности о причине смерти не сообщаются. 

Абдижамил Нурпеисов родился в 1924 году. Его историческая трилогия «Кровь и пот» удостоена госпремии СССР 1974 года. Также писатель стал известным благодаря роману-дилогии «Последний долг» об экологической проблеме Арала, роману «Курляндия». Нурпеисов переводил на казахский язык рассказы Антона Чехова, Максима Горького и произведений других писателей.

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