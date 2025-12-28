В возрасте 91 года ушла из жизни легендарная актриса 1960-х годов Бриджит Бардо

В возрасте 91 года ушла из жизни французская актриса Брижит Бардо. Об этом сообщает AFP со ссылкой на фонд артистки.

Причина смерти не называется, однако по сообщениям западных СМИ, еще в ноябре артистка была госпитализирована в связи с «серьезным заболеванием». О какой именно болезни шла речь – также пока неизвестно.

Среди ее самых известных работ – фильмы «Истина», «И бог создал женщину», «Парижанка» и другие. Кроме того, Бардо успела записать более 70 песен, снималась как фотомодель, а после 40 лет посвятила себя защите прав животных.