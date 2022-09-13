В возрасте 91 года ушел из жизни режиссер Жан-Люк Годар

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом со ссылкой на его близких сообщило издание Libération.

«Он оставил карьеру, усыпанную шедеврами и недоразумениями, которые сделали его знаменитым еще при жизни», – пишет издание.

Годар родился в Париже в 1930 году. С 1946 года обучался в Лицее Бюффона и в это же время увлекся кино, провалив экзамены на степерь бакалавра. В 1949 году поступил в Сорбонну, где какое-то время изучал антропологию.

Его творчество играло большую роль в мировом кинематографе. Дебютная и по совместительству самая известная кинолента режиссера «На последнем дыхании», вышедшая в прокат в 1960 году, прославилась тем, что сценарий к нему предумывали перед началом съемочного дня, а свои реплики для диалогов актеры придумывали в процессе. Главные роли исполнил известный французский актер Жан-Поль Бельмондо и американская актриса Джин Дороти Сиберг.