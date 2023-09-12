В возрасте 90 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Скуратова

Фото: пресс-служба театра российской армии

10 сентября в возрасте 90 лет скончалась советская и российская актриса, заслуженная артистка России Мария Скуратова. Об этом на своем сайте сообщил Центральный академический театр Российской Армии.

«Мы глубоко скорбим вместе с миллионами зрителей, кто любил ярких незабываемых героинь в исполнении прекрасной актрисы Марии Скуратовой», – сказано в сообщении.

Свою творческую карьеру Мария Морицевна в течение более 65 лет посвящала театру армии. В труппу девушку приняли сразу по окончании Театрального училища имени Щукина – ее пригласил выдающийся режиссер Алексей Попов. На сцене Скуратова создала ряд значительных образов в пьесах русского и зарубежного репертуар. Среди них – чеховская Соня в «Дяде Ване», Марфинька в «Обрыве» Ивана Гончарова, Даша в «Хождении по мукам» Алексея Толстого, Рита Осянина в «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, отметили в пресс-службе учреждения.

В театре уточнили, что прощание с актрисой пройдет в Николо-Архангельском крематории, дата и время будут сообщены дополнительно.