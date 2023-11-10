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В возрасте 90 лет ушла из жизни космонавт Валентина Пономарева — дублер Терешковой
В возрасте 90 лет скончалась советский космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева. Об этом ТАСС сообщили в Роскосмосе.
Пономарева родилась в 1933 году в Москве, в 1962-м ее зачислили на должность слушателя-космонавта 2-го отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. Она завершила общекосмическую подготовку и была переведена на должность космонавта первого отряда.
В 1963-м Пономарева готовилась по программе первого женского космического полета на корабле «Восток-6» в группе вместе с Валентиной Терешковой. В июне она стала вторым дублером пилота Валентины Терешковой.
Также в 1965-1966 годах она проходила подготовку в качестве командира корабля «Восход» для длительного полета (10-15 суток) с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы.
Прощание пройдет в субботу в Доме космонавтов Звездного городка, похороны — на кладбище деревни Леониха в Московской области.
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