В возрасте 90 лет умерла озвучившая Умку и Антошку актриса Маргарита Корабельникова

Скончалась заслуженная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова. Об этом сегодня сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

«Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка, — написал Капков. — А еще Пьеро [„Приключения Буратино“], Антошка с картошкой, Гунька из „Незнайки“, Вовка из „Блудного попугая“ и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов».

Корабельниковой было 90 лет. Капков отметил, что в последний раз актриса появлялась на экране в 2008 году — в документальном сериале «Фабрика чудес».