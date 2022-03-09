В возрасте 89 лет умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская

В возрасте 89 лет умерла заслуженная артистка РФ Нина Веселовская. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что артистка скончалась 6 марта, не дожив одного дня до своего 90-летия. Прощание состоится 11 марта в ритуальном зале Боткинской больницы.

Нина Веселовская начала сниматься в кино в 1957 году, еще будучи студенткой. Главная роль Даши Булавиной в ленте «Хождение по мукам» являлась ее визитной карточкой. Также Веселовская снималась в фильмах «Друзья и годы», «Угрюм-река», «Шестое июля», «На исходе лета» и другие.