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В возрасте 82 лет умер известный чеченский политик Асламбек Аслаханов
В возрасте 82 лет умер известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, передает РИА Новости.
«Похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», — рассказали близкие политика.
Аслаханов — профессор Академии МВД РФ, мастер спорта по самбо, вольной борьбе, дзюдо. Родился 11 марта 1942 года в Новых Атагах Чечено-Ингушской АССР. С 2003-го по 2008 год занимал пост советника Президента РФ по вопросам Северо-Кавказского региона.
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