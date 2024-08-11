В возрасте 82 лет умер известный чеченский политик Асламбек Аслаханов

В возрасте 82 лет умер известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, передает РИА Новости.

«Похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», — рассказали близкие политика.

Аслаханов — профессор Академии МВД РФ, мастер спорта по самбо, вольной борьбе, дзюдо. Родился 11 марта 1942 года в Новых Атагах Чечено-Ингушской АССР. С 2003-го по 2008 год занимал пост советника Президента РФ по вопросам Северо-Кавказского региона.