news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 августа 2024 18:08

В возрасте 82 лет умер известный чеченский политик Асламбек Аслаханов

Скопировать ссылку

В возрасте 82 лет умер известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, передает РИА Новости.

«Похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», — рассказали близкие политика.

Аслаханов — профессор Академии МВД РФ, мастер спорта по самбо, вольной борьбе, дзюдо. Родился 11 марта 1942 года в Новых Атагах Чечено-Ингушской АССР. С 2003-го по 2008 год занимал пост советника Президента РФ по вопросам Северо-Кавказского региона.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400