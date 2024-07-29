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В возрасте 81 года умер «отец» тирамису Роберто Лингуанотто
В Италии в возрасте 81 года скончался «отец» тирамису – кондитер Роберто Лингуанотто. Об этом пишет «Российская газета».
Он является создателем современной версии одного из популярных десертов в мире. Кондитер придумал рецепт в 60-е годы прошлого века, и, как признался, десерт получился из-за ошибки в ходе приготовления ванильного мороженого: шеф-повар бросил немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром.
В 1972 году блюдо с пропитанным кофе бисквитом и маскарпоне добавили в меню ресторана Le Beccherie в Тревизо. Из-за того, что автор не запатентовал рецепт, тирамису стал основным блюдом итальянской кухни, и сегодня его адаптируют повара всего мира.
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