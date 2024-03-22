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В возрасте 79 лет умер сын маршала СССР Семена Буденного
В возрасте 79 лет ушел из жизни сын легендарного командира Первой конной армии, маршала СССР Семена Буденного – экс-президент Федерации конного спорта СССР и РФ Михаил Буденный. Информация опубликована на сайте организации.
«Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене <...> До последних лет этот удивительный человек находил в себе силы для посещения соревнований, участия в награждении юных всадников, оставался в самом центре конной жизни страны», – сказано в некрологе.
Михаил Буденный возглавлял федерацию с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год также являлся членом Бюро Международной федерации конного спорта – это позволило ему внести значительный вклад в становление российского конного спорта.
О месте и времени похорон информация не приводится.
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