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В возрасте 77 лет скончался первый ударник AC/DC Колин Берджесс
В возрасте 77 лет ушел из жизни первый ударник известной рок-группы AC/DC Колин Берджесс. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в соцсетях.
«Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом», – сказано в сообщении.
Колин Берджесс играл в коллективе в 1973-1974 годах.
23 октября 2017 года скончался один из основателей группы AC/DC музыкант Джордж Янг – ему было 70 лет, через месяц не стало его младшего брата – Малькольма Янга, который также стоял у истоков известной группы.
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