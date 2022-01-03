В возрасте 76 лет умер трехкратный Олимпийский чемпион Виктор Санеев

В Австралии на 77-м году жизни скончался трехкратный Олимпийский чемпион в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Санеев. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Информацию подтвердили в Национальном олимпийском комитете Грузии.

Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Серебряный призер Олимпиады-1980, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион Советского Союза. В тройном прыжке трижды установил мировой рекорд — 17,23, 17,39 и 17,44 метра.