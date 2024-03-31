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Спорт 31 марта 2024 15:58

В возрасте 74 лет ушла из жизни бывший тренер Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

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В возрасте 74 лет ушла из жизни заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Наталья Дубинская. Об этом в своих соцсетях сообщил ее сын Денис Самохин.

«Вчера ушла моя мама... Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза, Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой, братьев Успенских, Александра Шубина, Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих-многих других», – сказано в сообщении.

Денис Самохин уточнил, что Наталья Дубинская последние четыре года боролась с боковым амиотрофическим склерозом.

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