В возрасте 74 лет ушла из жизни бывший тренер Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

В возрасте 74 лет ушла из жизни заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Наталья Дубинская. Об этом в своих соцсетях сообщил ее сын Денис Самохин.

«Вчера ушла моя мама... Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза, Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой, братьев Успенских, Александра Шубина, Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих-многих других», – сказано в сообщении.

Денис Самохин уточнил, что Наталья Дубинская последние четыре года боролась с боковым амиотрофическим склерозом.