В возрасте 74 лет ушел из жизни лауреат премии Тукая Шаукат Гадельша

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В возрасте 74 лет умер татарский поэт, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Шаукат Гадельша. Об этом сообщается на сайте Союза писателей РТ.

«Союз писателей Татарстана выражает глубокие соболезнования родственникам ушедшего из жизни коллеги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с поэтом пройдет 1 апреля. Его похоронят на мусульманском кладбище при казанской мечети «Аль-Марджани» в поселке Самосырово.

Шаукат Гадельша (Сибгатуллин) родился 16 сентября 1949 года в селе Киндер Тюменской области. В 2023 году был удостоен Госпремии имени Г. Тукая за сборники стихов «Аучы җыры», «Чоңгыл», «Иман капка ачканда»,«Себерем-үз җирем».