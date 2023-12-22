В возрасте 74 лет умер заслуженный артист РФ Борис Матвеев, снявшийся в «Убойной силе»

В возрасте 74 лет скончался актер театра и кино Борис Матвеев. Информация об этом появилась в телеграм-канале Большого театра кукол.

«С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев <...> Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека», – сказано в сообщении.

В труппе БТК артист состоял с 2003 года. В учреждении отметили, что Борис Иванович был огромным профессионалом и мастером своего дела, примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру.

До 2003 года Матвеев работал в разных драматических и кукольных театрах – Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме, якутском и астраханском театре, театре «Бродячая собачка».

Также актер снимался в кино, в том числе в сериале «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и другие.