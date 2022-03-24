В возрасте 74 лет от коронавируса умер создатель формата GIF Стивен Уилхайт

Стивен Уилхайт скончался в возрасте 74 лет — он известен тем, что разработал формат графических цифровых изображений GIF. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации телеканала NBC News, Уилхайт умер от последствий коронавирусной инфекции. Информацию об этом подтвердила его жена Кэтлин.

Компьютерный ученый изобрел Graphics Interchange Format в 1987 году, в период работы в компании Compuserve. За свое изобретение, а также вклад в интернет-культуру (GIF начал использоваться как один из способов передачи эмоций в соцсетях) ему вручили награду Lifetime Achievement Award на 17-й премии Webby Awards.