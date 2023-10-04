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В возрасте 73 лет скончался доцент КФУ Константин Шанталинский
Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Константин Михайлович Шанталинский скончался сегодня ночью в возрасте 73 лет. Об этом со ссылкой на его знакомых сообщает ТНВ.
Причины смерти не раскрываются. Информацию о дате и месте похорон преподавателя сообщат позже.
По словам выпускников кафедры метеорологии, Константин Михайлович был одним из лучших преподавателей кафедры, уделявший внимание студентам при их обучении будущей профессии.
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