news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 4 октября 2023 14:18

В возрасте 73 лет скончался доцент КФУ Константин Шанталинский

Скопировать ссылку

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Константин Михайлович Шанталинский скончался сегодня ночью в возрасте 73 лет. Об этом со ссылкой на его знакомых сообщает ТНВ.

Фото: kpfu.ru

Причины смерти не раскрываются. Информацию о дате и месте похорон преподавателя сообщат позже.

По словам выпускников кафедры метеорологии, Константин Михайлович был одним из лучших преподавателей кафедры, уделявший внимание студентам при их обучении будущей профессии.

#КФУ #ушел из жизни #тнв
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100