В возрасте 73 лет скончался доцент КФУ Константин Шанталинский

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Константин Михайлович Шанталинский скончался сегодня ночью в возрасте 73 лет. Об этом со ссылкой на его знакомых сообщает ТНВ.

Фото: kpfu.ru

Причины смерти не раскрываются. Информацию о дате и месте похорон преподавателя сообщат позже.

По словам выпускников кафедры метеорологии, Константин Михайлович был одним из лучших преподавателей кафедры, уделявший внимание студентам при их обучении будущей профессии.