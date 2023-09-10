В возрасте 72 лет ушел из жизни советский и российский актер Андрей Шаронов

Советский и российский актер кино и театра Андрей Шаронов ушел из жизни 9 сентября. Об этом пишет «Российская газета».

Шаронов родился в июле 1951 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, работал в Театре драмы и комедии на Литейном, где, в частности, играл в спектакле «Недоросль».

Дебют на экране состоялся в 1981 году – Шаронов сыграл в легендарной музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой». Затем артист снимался в картинах «Эмма», «Меченые», «Русская симфония», «Жить сначала» и в многосерийном детективе «Такая работа».