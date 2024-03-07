В возрасте 72 лет скончался экс-худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас

В возрасте 72 лет скончался советский и литовский театральный режиссер, экс-худрук театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас. Об этом передает ТАСС.

«<...> в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — сказал директор театра Кирилл Крок.

Деятель ушел из жизни после тяжелой болезни.

Туминас уехал из России в Литву до 2022 года. 6 мая 2002 года покинул пост худрука театра им. Евгения Вахтангова, где работал с 2007 года.

С 1 марта режиссер по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве, а с 6 мая прекратил деятельность в российском театре.

Туминас родился 20 января 1952 года в Кельме (Литва). Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после работал в театрах Вильнюса и Москвы. Ставил постановки за рубежом — в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990-м основал и возглавил Малый театр Вильнюса. В 2007-м стал худруком театра имени Евгения Вахтангова, который вывел на одну из ведущих позиций среди драматических театров России.

Был награжден орденами Дружбы (2010 год), Почета (2017 год), Великого князя Литовского Гедиминаса III степени (Литва, 1998 год). Удостоен был многих национальной премий, в том числе премии Правительства РФ в области культуры (2021 год) — в 2022-м режиссер был исключен из числа получателей.