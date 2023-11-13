В возрасте 70 лет умер младший брат Нурсултана Назарбаева

На 71-м году жизни не стало младшего брата первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева – Болата. Крупный бизнесмен умер после продолжительной болезни, пишет ТАСС со ссылкой на портал ratel.kz.

Уточняется, что сердце у Болата остановилось в 09:28. Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, но все попытки спасти предпринимателя оказались безуспешными.

Напомним, что Болата Назарбаева госпитализировали в Центральную клиническую больницу Алма-Аты в начале ноября. По версии некоторых СМИ, причина госпитализации - повторный инфаркт.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. Возглавлял холдинг BN Invest, а также был основателем общественного фонда «Саликалы урпак» («Благородное поколение»).