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Руc Тат
Общество 13 ноября 2023 09:35

В возрасте 70 лет умер младший брат Нурсултана Назарбаева

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На 71-м году жизни не стало младшего брата первого президента Республики Казахстан Нурсултана НазарбаеваБолата. Крупный бизнесмен умер после продолжительной болезни, пишет ТАСС со ссылкой на портал ratel.kz.

Уточняется, что сердце у Болата остановилось в 09:28. Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, но все попытки спасти предпринимателя оказались безуспешными.

Напомним, что Болата Назарбаева госпитализировали в Центральную клиническую больницу Алма-Аты в начале ноября. По версии некоторых СМИ, причина госпитализации - повторный инфаркт.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. Возглавлял холдинг BN Invest, а также был основателем общественного фонда «Саликалы урпак» («Благородное поколение»).

#Назарбаев Нурсултан #смерть #Казахстан #семья
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