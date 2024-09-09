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В возрасте 66 лет скончался экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев
В возрасте 66 лет скончался Александр Евстифеев, возглавлявший Республику Марий Эл в 2017-2022 годах. Об этом глава региона Юрий Зайцев написал в своем телеграм-канале.
«Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности <...> Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», – сказал Зайцев, назвав бывшего коллегу мудрым и дальновидным политиком.
Евстифеева назначили временно исполняющим обязанности главы Марий Эл в апреле 2017 года после того, как были досрочно прекращены полномочия губернатора Леонида Маркелова. В сентябре Евстифеева избрали главой республики.
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