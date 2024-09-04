В возрасте 65 лет умер зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко

В возрасте 65 лет скончался заместитель председателя «Яблока», председатель московского отделения партии Сергей Иваненко. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы политической партии.

Сергей Викторович входил в состав Госдумы первых трех созывов, стал автором и соавтором более 80 проектов законов, направленных на защиту прав и свобод граждан.

Информация о месте и времени прощания с Сергеем Иваненко в публикации не приводится.