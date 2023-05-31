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Политика 31 мая 2023 12:46

В возрасте 62 лет скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев

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Красноярский депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев скончался в возрасте 62 лет. Причина смерти не раскрывается. Об этом сообщает РБК.

«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», — рассказал изданию депутат Юрий Швыткин.

Виктор Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года. Окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). В 1997-2007 годах был депутатом заксобрания Красноярского края. В состав депутатов Госдумы впервые вошел 2007 году. В течение двух лет занимал должность вице-премьера правительства Красноярского края, министра экономического развития региона. В 2016 году вновь вернулся в нижнюю палату парламента.

#депутаты #Госдума
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