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В возрасте 61 года умер актер Петр Никитин, игравший в сериале «Слуга народа»
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В возрасте 61 года ушел из жизни актер театра и кино Петр Никитин, причина смерти неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости.
Никитин родился в 1963 году, учился в театральном отделении Харьковского государственного института искусств. С начала 2000-х играл различные роли в фильмах, снимался во многих украинских и российско-украинских проектах, включая ленты «Высшая мера», «Матч», «Шулер» и «Слуга народа».
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