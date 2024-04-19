В возрасте 61 года умер актер Петр Никитин, игравший в сериале «Слуга народа»

В возрасте 61 года ушел из жизни актер театра и кино Петр Никитин, причина смерти неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости.

Никитин родился в 1963 году, учился в театральном отделении Харьковского государственного института искусств. С начала 2000-х играл различные роли в фильмах, снимался во многих украинских и российско-украинских проектах, включая ленты «Высшая мера», «Матч», «Шулер» и «Слуга народа».