В возрасте 60 лет умер режиссер Александр Олейников

Продюсер, режиссер и телеведущий Александр Олейников скончался в возрасте 60 лет. Об этом пишет ТАСС.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», – рассказали в окружении режиссера.

По словам его сына Максима, прощание и похороны пройдут 27 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Александр Олейников начал работать на телевидении В 1985 году. Он уезжал работать за границу, однако затем решил вернуться и продолжить карьеру на родине, где был причастен ко множеству известных проектов. Зрители знают его по программам «Мон кино», «Моя звезда», «Моя история» и «Ваша музыка» на ТВ-6, где он также был генеральным продюсером. Позже он перешел на НТВ, куда переехал и его основной проект того времени «Ох уж эти дети!».

В дальнейшем Олейников руководил утренним шоу и программой «Вести+» на канале «Россия», а с 2006 по 2012 год занимал пост генерального продюсера ТВЦ. Также он успел побывать соведущим «Вечернего Урганта» и несколько лет отвечал за связи с общественностью на Московском международном кинофестивале.

В его творческом наследии также продюсирование и написание сценариев для множества фильмов и сериалов, в том числе для таких, как «Любовь-морковь», «Художник» и «Чисто московские убийства».